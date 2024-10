Avviso ‘flash’ al Comune di Bagaladi, la senatrice Minasi presenta interrogazione parlamentare

“Sarebbe interessante sapere quante domande di partecipazione sono pervenute per l’avviso “istantaneo” indetto dal Comune di Bagaladi guidato dal sindaco Monorchio e pubblicato il 12 marzo scorso alle 17.00 sul portale inPA, per il quale è stato concesso un termine di presentazione delle domande di circa 48 ore, con scadenza fissata il 14 marzo alle ore 20.00”.

Cosi i consiglieri metropolitani Armando Neri e Nino Minicuci rispetto alla vicenda sollevata da CityNow lo scorso 28 marzo.

“Eppure si trattava di un avviso importante, che avrebbe meritato termini ben più ampi di consultazione e pubblicità, per la selezione di 5 esperti ai fini del conferimento di incarichi di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di supporto ai Comuni di Bagaladi, Bova, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti, per la realizzazione della “Strategia di Area Grecanica”, finanziata nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

Un bando, dunque, indetto dal Comune di Bagaladi nella qualità di ente Capofila della “Strategia di Area Grecanica”, per la selezione di 5 esperti, retribuiti anche con cifre importanti. Si tratta, infatti, di incarichi da 24 o 30 mesi, con retribuzioni che arrivano anche fino a 60.000 euro.

Come mai per un avviso così importante, riferito peraltro ad una programmazione strategica per il futuro dell’area grecanica, si sono lasciate appena 48 ore di tempo per la presentazione delle domande?

La legge e, in particolare, il DPR 16 giugno 2023, n. 82 prevede che i bandi di concorso devono contenere un termine di presentazione della domanda non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale inPA, quindi termini ben più ampi delle 48 ore concesse dal Comune Capofila della “Strategia di Area Grecanica”.

Come Consiglieri Metropolitani della Lega ringraziamo la senatrice Tilde Minasi, sempre attenta al territorio, che appena informata di questa circostanza ha provveduto tempestivamente a depositare un’interrogazione parlamentare dettagliata, nella quale si chiede di sapere se il Ministro competente sia informato delle modalità di svolgimento della procedura di selezione, se la medesima sia conforme alle legge vigenti e quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare che le procedure di concorso per l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Neri e Minicuci: “Interrogazione di Minasi utile”