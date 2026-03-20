Reggio, avviso del Comune: ‘Nessuna raccolta fondi autorizzata per il canile di Mortara’
Il Comune mette in guardia i cittadini contro richieste di denaro per il Canile di Mortara
20 Marzo 2026 - 15:42 | Comunicato Stampa
Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria desidera informare la cittadinanza riguardo a richieste di denaro impropriamente collegate al Canile Comunale di Mortara. Recentemente sono stati riscontrati su diversi social network avvisi relativi all’adozione a distanza dei cani ospitati nella struttura, nonché alla raccolta di fondi per l’acquisto di alimenti, accessori, farmaci e altri beni.
Il Comune di Reggio Calabria precisa che non ha autorizzato alcun soggetto terzo a promuovere o gestire raccolte di denaro, né tantomeno ha avviato iniziative di raccolta fondi in favore del Canile Comunale di Mortara.
L’Amministrazione comunale garantisce direttamente, tramite i servizi competenti e le risorse previste, il mantenimento, la cura e l’assistenza degli animali ospitati nella struttura, provvedendo a tutte le necessità connesse alla gestione del canile.
Si invita la cittadinanza a non rispondere a nessuna richiesta di denaro riconducibile a tali iniziative e a diffidare da soggetti terzi che, a qualsiasi titolo, utilizzano il nome del Canile Comunale di Mortara o del Comune di Reggio Calabria per promuovere raccolte di fondi.
Il presente avviso viene pubblicato a tutela dei cittadini e per prevenire possibili tentativi di frode.