Reggio, carni pregiate a km 0? ‘Bios’, la scelta giusta: è un’oasi di qualità

L'azienda agricola nasce nel 1997 da un'intuizione di Pino Melissari che, insieme all'allevamento, ha creato anche uno spaccio aziendale

26 Settembre 2025 - 09:00 | di Redazione

bios azienda agricola

A Reggio Calabria c’è un luogo in cui la tradizione incontra l’innovazione, in cui il rispetto per gli animali e per la natura è al centro di ogni scelta. Bios è più di una semplice azienda agricola: è un progetto nato dalla passione di Pino Melissari, un imprenditore reggino che ha deciso di dedicare la sua vita all’allevamento in modo naturale, genuino e sostenibile.

Fondata nel 1997, Bios oggi rappresenta un’eccellenza nel panorama cittadino, offrendo carne di altissima qualità, a km 0.

bios azienda agricola

“Nasce dalla mia passione per l’allevamento degli animali”, spiega Melissari, un uomo che ha trasformato il suo amore per la terra in un’azienda che racconta la bellezza e la bontà del nostro territorio. Ma la storia di Bios è una storia di rispetto: rispetto per gli animali, che vivono in libertà e senza stress, e rispetto per l’ambiente, con alimenti naturali e un ciclo produttivo che segue rigorosi principi di benessere.

Gli animali allevati, infatti, seguono un’alimentazione naturale, senza l’uso di mangimi artificiali. I bovini e suini dell’azienda sono nutriti con foraggi verdi di propria produzione e alimenti provenienti dagli scarti di agrumi, il che conferisce alla carne un sapore unico, ricco di tradizione e di territori calabresi.

Un connubio perfetto di qualità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Bios è soprattutto una promessa di carne che non ha eguali. Il sapore, il tenore di grasso, la consistenza della carne: tutto è il risultato di un allevamento che rispetta la natura e i suoi cicli. Ogni pezzo di carne che arriva sulla tua tavola è il frutto di un lavoro attento, che ha a cuore la salute degli animali e quella del consumatore.

L’azienda non è solo un fornitore di carne, ma un vero e proprio custode della tradizione calabrese.

Le sue carni vengono vendute nel punto vendita aziendale di Villa San Giuseppe, dove ogni cliente può scoprire il gusto autentico della carne a km zero. Lo spaccio aziendale apre solo in occasione della macellazione e ogni cliente viene avvisato con un messaggio che illustra il tipo di carne disponibile e gli orari di apertura. Questo rende l’esperienza ancora più genuina e trasparente, con un contatto diretto tra produttore e consumatore.

Con Bios, la carne non è solo un alimento, ma un’esperienza, un viaggio che porta sulla tua tavola sapori autentici e genuini, nati dal cuore di Reggio Calabria.

L’obiettivo è chiaro: offrire carne fresca e pregiata, senza compromessi. Grazie alla gestione attenta e consapevole, i bovini e i suini crescono in un ambiente sereno, lontano dallo stress e dalle convenzioni industriali, per avere infine carni che raccontano il territorio e la sua tradizione.

Inoltre, l’azienda è visitabile. Bios è un luogo dove l’utente può vedere direttamente come vengono trattati gli animali, potendo così verificare con i propri occhi la qualità e il rispetto che viene dedicato a ogni fase del processo. Questo rende l’esperienza di acquisto ancora più autentica e consapevole.

Bios opera sotto il controllo dell’ASP veterinaria 5 di Reggio Calabria, un’ulteriore garanzia per i consumatori, che possono contare su un prodotto sicuro, sano e certificato.

carne bios azienda agricola

Se desideri provare la carne di Bios, puoi trovarla presso il punto vendita aziendale di Villa San Giuseppe, in via dei Monti 69. Un’opportunità per scoprire il lavoro e la passione che si celano dietro ogni prodotto, portando sulla tua tavola carne di altissima qualità, proveniente direttamente dal cuore di Reggio Calabria.

Sei pronto a vivere un’esperienza unica? Scopri Bios, l’azienda agricola che fa della qualità e del rispetto per l’ambiente il suo segno distintivo.

