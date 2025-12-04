Pnrr, Miserendino (Azienda Zero): ‘Calabria supera target telemedicina e pronto soccorso’

“Agenas ha attestato con la nota protocollo 12667/2025 il superamento dell’obiettivo del Pnrr relativo ai servizi di telemedicina in termini di persone assistite con strumenti di teleassistenza.



In particolare l’obiettivo prevedeva di assistere al trenta settembre 2025 almeno 2827 persone; la Calabria non solo raggiunge l’obiettivo ma arriva a superarlo con 3023 persone assistite”. Così Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero.



“Il percorso è per la Calabria solo un primo passo verso uno sviluppo sempre maggiore degli strumenti di telemedicina che potranno essere un volano per una sanità sempre più attenta ai bisogni degli assistiti e che tiene in considerazione l’orografia di una regione particolarmente complicata come la Calabria.



Con tali strumenti laddove clinicamente e tecnologicamente possibile si può infatti arrivare a prendersi in carico le persone anche a domicilio ad esempio attraverso una televisita.



Su questo progetto Azienda Zero sta accelerando in collaborazione con tutte le Aziende sanitarie per attivare nei prossimi mesi i servizi di televisita, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio come dimostra il target appena raggiunto.



Due importanti notizie dunque: la Calabria supera i target Pnrr per la telemedicina e, come riferito in una precedente comunicazione, per i DEA con particolare riferimento per i pronto soccorso. Stiamo procedendo nella giusta direzione e non perderemo un solo euro dei fondi europei messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, conclude Miserendino.