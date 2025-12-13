Babbo Natale Scarburato in Calabria: grande successo per la V° edizione

Protagonista della giornata è stata una colorata sfilata di motociclette, con i centauri vestiti da Babbo Natale, che ha fatto tappa nelle scuole dell'infanzia ed elementari di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno e Laureana di Borrello

Si è svolta il 12 dicembre 2025 la V° edizione di “Babbo Natale Scarburato”, l’evento natalizio organizzato dal motoclub “I Scarburati”, gruppo di bikers da sempre impegnato in iniziative solidali e di aggregazione sul territorio.

Protagonista della giornata è stata una colorata sfilata di motociclette, con i centauri vestiti da Babbo Natale, che ha fatto tappa nelle scuole dell’infanzia ed elementari di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno e Laureana di Borrello. Accolti con entusiasmo da alunni e insegnanti, i bikers hanno portato sorrisi, musica e allegria, trasformando i cortili scolastici in un vero e proprio villaggio di festa.

Durante la manifestazione sono state distribuite caramelle e cioccolate ai bambini, regalando momenti di spensieratezza e stupore, resi ancora più speciali dal rombo festoso delle moto addobbate a tema natalizio.

L’iniziativa ha confermato come la passione per i motori, quando unita alla solidarietà, possa diventare uno straordinario strumento di condivisione, capace di donare gioia ai più piccoli e diffondere il vero spirito del Natale. Un messaggio semplice ma potente: anche attraverso una moto e un costume rosso si può accendere la magia delle feste e rafforzare il legame con la comunità.

Soddisfatto il presidente del MotoClub “I Scarburati ASD”, Giuseppe Cannatà, per l’ottima riuscita della manifestazione , grazie all’impegno di tutto il gruppo di bikers, ma anche grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che hanno sposato l’iniziativa con grande entusiasmo.