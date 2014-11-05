Bacco approda a Borgo Cecilia. Alla scoperta dei gusti autentici della Vallata del Gallico

Si terrà presso la sala conferenze della Provincia di Reggio Calabria, a partire dalle ore 11,00, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Bacco approda a Borgo Cecilia”, evento di apertura della rassegna di eventi che animeranno la Vallata del Gallico “da San Martino a San Silvestro” un itinerario di scoperta dei sapori, della cultura e delle tradizioni di uno dei territori più affascinanti della provincia di Reggio Calabria.

Degustazioni, ristoratori e concerto nel borgo

Organizzata dal Circolo Posidonia, con la collaborazione del Consorzio Ecodistretto della Vallata del Gallico, la rete associata che coinvolge i comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, 13 imprese e 10 associazioni della Vallata del Gallico, la manifestazione “Bacco approda a Borgo Cecilia” si svolgerà su una superficie di circa 5.000 mq, nelle strade del vecchio borgo dei pescatori di Gallico dove verranno allestiti spazi per la degustazione del vino novello dell’azienda Tramontana e Trapani Lombardo e di altri prodotti delle aziende del Consorzio Ecodistretto della Vallata del Gallico. Saranno coinvolti anche i ristoratori della Vallata – Faghì, La Madonnina, Naos, Nunziatina – che proporranno piatti della tradizione a base di prodotti locali e di stagione con una formula già collaudata: ad un prezzo convenzionato di 10 euro sarà possibile degustare un antipasto, primo piatto, secondo, dolce e l’immancabile vino. Un evento impreziosito anche dalla presenza dei principi di Goliardia e dal seminario di studi “Bacco nella tradizione e nella cultura Goliardica”. A chiudere la serata, il concerto dei Taranproject.

Nell’ambito della conferenza stampa saranno presentate le iniziative del Consorzio Ecodistretto collegate alla manifestazione, come il lancio della campagna promozionale, la linea di prodotti a marchio Ecodistretto “Il paniere dei prodotti Ecodistretto” e il portale www.vallatadelgallico.it, una finestra efficace su un territorio straordinario come la Vallata del Gallico, le sue risorse, le sue aziende, i prodotti, le visite didattiche, le opportunità di soggiorno.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente del Circolo Posidonia, il Presidente del Consorzio Ecodistretto, i sindaci dei comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, le aziende e le associazioni della Vallata e l’assessore alla cultura della provincia di Reggio Calabria Dott. Edoardo Lamberti Castronuovo.