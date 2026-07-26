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Dialogo, cultura e condivisione a Bagaladi: tutto pronto per il ‘Festival delle Comunità’

Talk, ospiti, Villaggio Enogastronomico, musica e teatro con il Collettivo SoleLuna. Il programma completo

26 Luglio 2026 - 15:59 | Comunicato Stampa

Dialogo, cultura e condivisione a Bagaladi: tutto pronto per il ‘Festival delle Comunità’

A Bagaladi, piccolo borgo dell’Aspromonte, l’accoglienza non è uno slogan, ma una pratica quotidiana.

Qui, da anni, attraverso il progetto SAI del Comune, si costruiscono percorsi di inclusione e integrazione per persone provenienti da ogni parte del mondo. Da questa esperienza nasce il Festival delle Comunità, una serata dedicata al dialogo, alla cultura e alla condivisione, in programma sabato 1° agosto, dalle ore 19, in Piazza della Libertà.

L’evento, a ingresso libero, trasformerà il cuore del paese in uno spazio aperto dove parole, musica, teatro, sapori e tradizioni si intrecceranno per raccontare il valore dell’incontro tra le persone.

Locandina Festival delle Comunità Bagaladi

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto SAI n. 159 del Comune di Bagaladi ed è promossa da CISME – Società Cooperativa Impresa Sociale, ente gestore del progetto, con la partecipazione del Comune di Bagaladi, del Centro Studi Quasimodo APS ETS, di Studio Cineforma e della Pro Loco Bagaladi.

Il Talk Café “MigraOggi”: storie, esperienze e riflessioni

Ad aprire il Festival, alle 19, sarà il Talk Café “MigraOggi”, un momento di confronto dedicato ai temi delle migrazioni, dell’accoglienza e della costruzione di comunità inclusive.

A presentare e moderare l’incontro sarà l’avvocatessa Marina Neri, che accompagnerà il pubblico attraverso testimonianze, riflessioni e contributi degli ospiti, alternati a interventi teatrali e musicali.

Parteciperanno:

  • Santo Monorchio, sindaco di Bagaladi;
  • Antonino Marrapodi, vicesindaco di Bagaladi;
  • Daniela Rossi, rappresentante di CISME;
  • Pasquale Ambrosino, sociologo;
  • Giuseppe Carrozza, già direttore del Consorzio Sociale Macramè;
  • Silvia Giandoriggio, architetta;
  • LBS, artista;
  • Kamaffari, con Domenico Lione e Lavinia Tiziano;
  • Pasquale Marcianò, pittore e artista;
  • Mino Spreafico, pedagogo;
  • Stella Iaria, pedagogista;
  • Antonio Pietro Maida, sociologo;
  • i beneficiari del progetto SAI;
  • un rappresentante della Pro Loco Bagaladi;
  • Nicola Calù, referente di Studio Cineforma.

Ad arricchire il confronto sarà anche l’intervento teatrale e musicale del collettivo SoleLuna e alcune letture dal libro “Le storie della mosca” di M. Neri narrate dall’attrice Nuccia Macrì, in un dialogo tra arte e testimonianze che vuole dare voce alle esperienze di chi vive ogni giorno il valore dell’inclusione.

Programma Festival delle comunità

Il Villaggio Enogastronomico tra tradizioni e sapori del mondo

Dalle 20.30 aprirà il Villaggio Enogastronomico, un percorso dedicato alle eccellenze del territorio e all’incontro tra culture attraverso il gusto.

I visitatori potranno degustare cous cous, pane azzimo, olio, vino, miele, pane, panini con specialità tipiche di carne, oltre a visitare gli spazi dedicati ai libri, all’artigianato e alle produzioni locali.

Una proposta che racconta come anche il cibo possa diventare linguaggio universale di incontro, conoscenza e condivisione.

Il concerto-spettacolo “Napoli ed il Sud…” chiude il Festival

Alle 21.45 la serata proseguirà con “Napoli ed il Sud…”, concerto-spettacolo di musica e tradizione curato dal Collettivo SoleLuna.

Tra musica dal vivo, teatro e narrazione, gli artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le melodie e la cultura del Mezzogiorno, interpretando anche alcuni dei componimenti premiati nelle passate edizioni del Premio Letterario Internazionale “Terra d’Aspromonte”. Testi che parlano di memoria, identità, appartenenza e dialogo tra culture, restituendo alla parola poetica la capacità di creare ponti tra persone e comunità.

Un Festival che racconta l’accoglienza

Il Festival delle Comunità nasce per creare occasioni di partecipazione autentica, valorizzando il dialogo interculturale e rafforzando il senso di appartenenza attraverso linguaggi capaci di unire: la musica, il teatro, la poesia, il cibo e le storie delle persone.

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Bagaladi sarà il simbolo di una comunità che sceglie di aprirsi all’altro e di trasformare la diversità in ricchezza condivisa. Un invito rivolto a cittadini, famiglie e visitatori a vivere un’esperienza fatta di ascolto, convivialità e bellezza, che può diventare l’inizio di una nuova storia comune.

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