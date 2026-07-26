Reggio, premi a ricerca, inclusione e impresa nella XXVI edizione del BergaFest

Al 26° BergaFest di Reggio Calabria, APAR unisce pasticceria, inclusione e ricerca con premi dedicati al Bergamotto e alle eccellenze del territorio

Sabato 25 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00, Reggio Calabria è diventata la capitale del Bergamotto con la ventiseiesima edizione del BergaFest. L’evento ha preso il via con la visita al Museo Nazionale del Bergamotto per poi spostarsi, dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice dell’Arena Ciccio Franco sul Lungomare Italo Falcomatà.

​La serata è stata condotta dalla giornalista RTV Eva Giumbo e dall’attore e cabarettista Pasquale Caprì, con la partecipazione straordinaria della comunicatrice gastronomica Anna Aloi ed il più piccolo Ambasciatore del Bergamotto, Vito, nipote del Professore Caminiti. Gli intermezzi musicali e laboratori olfattivi del Maestro Pippo Campolo, autore di brani ispirati ai profumi del cuore e alle suggestioni dell’agrume reggino.

​L’APAR (Associazione Pasticceri Artigiani Reggini), in collaborazione con l’Accademia Internazionale del Bergamotto e l’associazione di genitori e famiglie di persone con disabilità A.GE.DI. Odv, ha proposto un’iniziativa dal profondo valore umano e territoriale.

​Coordinata dal Presidente APAR, Maestro Pasticcere Antonello Fragomeni, e dalla Presidente A.GE.DI. Odv, Prof.ssa Mirella Gangeri, la gara ha visto protagonisti i “Pasticceri Speciali”, affiancati dai loro tutor.

I dolci in competizione hanno avuto come ingrediente principe il Bergamotto di Reggio Calabria e sono stati valutati da una giuria tecnica di maestri pasticceri secondo criteri di:

​Presentazione estetica

​Equilibrio gustativo

​Originalità

​Uso creativo del bergamotto

​Emozione trasmessa.

​Durante la serata sono stati conferiti i prestigiosi riconoscimenti ad importanti personalità del mondo scientifico, culturale, sociale ed imprenditoriale:

​Premio Speciale 26° Bergafest alla Solidarietà e all’Inclusione Sociale

​Destinatario: A.GE.DI. ODV Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili (ritira la Presidente Prof.ssa Mirella Gangeri).

​Motivazione:

“Per il prezioso servizio svolto in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso un impegno costante, generoso e instancabile che, da anni, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità.”

​Premio Speciale 26° Bergafest all’Editoria

​Destinatario: Helena Attlee (Scrittrice, giornalista e docente).

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Premio Speciale 26° Bergafest alla Ricerca Scientifica

​Destinatario: Dott.ssa Diana-Andreea Ciortea (Medico pediatra, ricercatrice e docente universitaria).

​Motivazione:

“Per l’impegno nella valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria”.

​Premio Speciale 26° Bergafest alla Ricerca

​Destinatario: Dott.ssa Roberta Macrì (Biologa e tecnologo di ricerca dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro)

​Motivazione:

“Per l’impegno nella valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria”.

​Premio Speciale 26° Bergafest

​Destinatario: Prof.ssa Patrizia Forlin (Vice Direttrice editoriale della testata “Prodigus” e curatrice della rivista “Facile con gusto”).

​Motivazione:

“Per l’eleganza, la competenza e la sensibilità con cui, da molti anni, promuove e comunica la cultura della gastronomia italiana, contribuendo alla diffusione dei valori della buona cucina, della qualità delle materie prime e dell’educazione alimentare.”

​Premio Speciale 26° Bergafest all’Imprenditoria

​Destinatario: Maestro Pasticcere Antonello Fragomeni (Imprenditore e presidente APAR).

​Motivazione:

“Per avere sostenuto con passione, generosità e spirito di servizio il BergaFest fin dalle sue più significative evoluzioni, contribuendo in modo determinante alla crescita della manifestazione e alla valorizzazione del Museo Nazionale del Bergamotto e dell’Accademia Internazionale del Bergamotto.”

​Premio Speciale 26° Bergafest all’Imprenditoria

​Destinatario: Dott. Pier Luigi Salvi (Farmacista, formulatore cosmetico e profumiere italiano)

​Motivazione:

“Per l’impegno nella valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria”.

​Premio Speciale 26° Bergafest all’Innovazione Farmaceutica

​Destinatario: HUMANIS PHARMA (ritira il Direttore Generale Dott. Yalçin Yaşin).§

​Motivazione:

“Per avere promosso, attraverso Humanis Pharma, una visione innovativa della ricerca farmaceutica e della salute, investendo nello sviluppo di prodotti a base di estratti di bergamotto di Reggio Calabria e contribuendo alla diffusione internazionale delle proprietà scientifiche di questo straordinario agrume.

​Premio Speciale 26° Bergafest all’Associazionismo

​Destinatario: Sig. Paolo Macheda (Imprenditore e Amministratore APAR).

​Motivazione: