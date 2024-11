Sanità, Giannetta: ‘Via ad apertura Centro Prelievi della Casa di Comunità a Bagnara’

Di seguito la nota stampa con l’annuncio del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Il Centro Prelievi della Casa di Comunità di Bagnara ha una valenza strategica importantissima nel nuovo assetto dei servizi sanitari della medicina territoriale di tutta l’area della Costa Viola. Sarà, infatti,” – continua Giannetta – “il primo centro per tutta la zona che va da Gioia Tauro a Reggio Calabria. I cittadini del comune di Bagnara e degli altri comuni limitrofi non dovranno quindi più allontanarsi per chilometri.”