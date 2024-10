Ballottaggio Reggio, Giusy Versace ‘in campo’ con Minicuci – VIDEO

“Chi mi conosce sa quanto amo questa città. Anche se vivo fuori da tanto tempo ogni anno torno per organizzare eventi e per aiutare i ragazzi disabili del territorio e per promuovere lo sport. Mi dispiace vedere angoli della città abbandonati colmi di spazzatura”.

L’atleta reggina e deputata della Repubblica Italiana Giusy Versace, direttamente dalla segreteria politica del candidato a sindaco del centrodestra Minicuci commenta così le elezioni a sei giorni dal ballottaggio.

“Da reggina vi chiedo di avere il coraggio di fidarvi di una persona come Minicuci che oggi può rappresentare una grande opportunità. Finalmente un cambiamento e una rinascita. E’ un tecnico stimato ed apprezzato da tutti e le sue qualità sono ormai note. Dobbiamo avere fiducia in lui. Non state a casa, adesso il cambiamento dipende solo da voi”.

E sulla sua pagina FB commenta così: