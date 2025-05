Bagnara, gran finale per l’evento europeo di cicloturismo ‘BAM! On the road Calabria Edition’

Si è concluso il 23 maggio a Bagnara, con una festa conviviale al porto, alla presenza del consigliere regionale Domenico Giannetta, l’evento di cicloturismo BAM! On The Road Calabria Edition, che ha visto celebri influencer internazionali di settore andare alla scoperta, insieme ai cicloamatori, della Calabria più autentica e inaspettata.

Quattrocento chilometri in sella, quattro tappe, tre feste, due mari, infiniti paesaggi ed emozioni per un’avventura europea nel piacere infinito della Calabria: questo è stato Bam! On the road – Calabria Edition, iniziativa frutto della sinergia tra BAM! Bicycle Adventure Meeting (il più grande evento europeo dedicato al cicloturismo), EnoughCycling, collettivo internazionale di creator a pedali, e il tour operator calabrese Sognare Insieme Viaggi, organizzatore tecnico, col supporto della Ciclovia dei Parchi della Calabria e della Regione. Dalla Sila alle Serre fino all’Aspromonte toccando Jonio e Tirreno, l’obiettivo di BAM! on the Road – Calabria Edition è di dare vita a un viaggio sensoriale che apra le porte di una Calabria autentica, avventurosa, sostenibile, attraverso un format di turismo rigenerativo e partecipato, che coniuga sport, natura, enogastronomia, cultura e narrazione, oltre che un’occasione importante di promozione. L’intero percorso verrà infatti raccontato in tempo reale sui social da Alessandro Ponti, Jacopo Lahibi, Fiorenza Baratti e Manuel Truccolo, voci del collettivo Enough Cycling, che accompagneranno i più di cento partecipanti, con l’obiettivo di generare un impatto comunicativo internazionale.

Dopo quattro tappe lungo la Ciclovia dei Parchi, attraversando tre parchi planando dalla Sila alle Serre fino all’Aspromonte e lambendo i due mari, la quarta e ultima tappa ha visto i cicloturisti scendere da Gambarie fino a Bagnara Calabra, per salutare la Calabria con una festa d’arrivederci suggestiva e saporita, degustando il celebre pesce spada locale offerto dal consorzio di pesca al pesce spada O.P. La Perla del Tirreno, e scoprendone storia e leggende. BAM! On the Road – Calabria Edition non si conclude oggi. Dal 6 all’8 giugno, infatti, la Calabria sarà protagonista anche del raduno europeo BAM! a Villa Contarini, in Veneto. Il tutto, in attesa della nuova edizione calabrese, già in cantiere per il 2026. L’incontro col collettivo internazionale ha rappresentato l’occasione per un dialogo sul turismo sostenibile e sulle nuove prospettive di questo settore.