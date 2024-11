Malore in autostrada: bambina calabrese perde la vita ad Arezzo

In viaggio con i genitori, si stava recando all'ospedale Gaslini per una visita di controllo. Aveva solo 9 anni

Una bambina di 9 anni, originaria di Taverna (Catanzaro), è morta improvvisamente ieri mattina mentre era in auto con i genitori, diretta a Genova per una visita di controllo all’ospedale Gaslini, dove era stata in cura nei mesi scorsi.

Secondo quanto appreso, la piccola ha accusato un malore improvviso durante il viaggio in autostrada, nei pressi di Arezzo, che non le ha lasciato scampo. I sanitari dei servizi di soccorso giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

Una storia di cure e speranze interrotte

La bambina, già la scorsa estate, aveva avuto problemi di salute e, dopo un primo ricovero a Catanzaro, era stata trasferita all’ospedale pediatrico Gaslini, specializzato nel trattamento delle patologie pediatriche. Dopo il rientro a Taverna, la piccola aveva ripreso la scuola e sembrava in miglioramento.

I genitori erano partiti ieri pomeriggio dalla cittadina presilana per accompagnarla alla visita di controllo.

Comunità di Taverna in lutto

La notizia della tragica scomparsa della bambina ha lasciato la comunità di Taverna sotto shock. Il paese, già colpito meno di due settimane fa dalla morte improvvisa di un ragazzino di 12 anni durante un allenamento di calcio, vive un nuovo dramma che amplifica il dolore e la costernazione tra i cittadini.

