Covid, un minore positivo a Palmi: chiuso un istituto scolastico

In questi ultimi giorni, non sono stati pochi i soggetti positivi riscontrati all’interno di tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria. A Palmi, i casi erano tre e, pochi minuti fa, è arrivata, dal primo cittadino, la notizia di un quarto contagio.

Questa volta si tratta di una bambina, da qui la decisione del sindaco Giuseppe Ranuccio di chiudere una scuola dell’infanzia:

“Ecco il testo dell’ordinanza appena firmata dal Sindaco con la quale si dispone la chiusura del plesso della scuola di Taureana ai fini cautelativi, per procedere con la sanificazione dei locali oltre che consentire ogni utile approfondimento all’autorità sanitaria a seguito del caso positivo di un minore”.

È questo ciò che si legge sulla pagina Facebook del Comune che, di giorno in giorno, tiene aggiornati i cittadini sulla situazione Covid. Secondo l’ordinanza, la scuola dovrà rimanere chiusa fino a lunedì 19 ottobre in modo tale da permettere non solo un’accurata sanificazione dei locali, ma anche un attento lavoro di contact tracing da parte dell’ASP.