Bambino di 8 anni introdotto dal padre al narcotraffico: la nota del Garante Marziale

E’ quanto afferma il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale che aggiunge:

“Il futuro dei propri figli è la maggiore fonte di ricchezza per i mafiosi ed è in questo quadro che occorre valutare quanto importante sia il protocollo ‘Liberi di Scegliere’ voluto dal presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, proprio per aiutare bambini e adolescenti a smarcarsi da un destino segnato per nascita e coltivato nei rivoli della subcultura mafiosa.

Alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed ai militari che hanno eseguito l’operazione – conclude Marziale– giungano i miei ringraziamenti per il quotidiano lavoro, che purtroppo più volte registra la compromissione di minorenni a vario ruolo”.