La band ‘The Movies’ ritorna ad esibirsi. Grande successo per le hits degli anni ’80 e ’90

L'amicizia e la musica un binomio imprescindibile per un successo assicurato, in attesa della prossima esibizione amarcord

Il tempo passa, ma le amicizie rimangono come la musica, legame indelebile intergenerazionale. Molto attesa dai fan, a grande richiesta, dopo 10 anni dalla prima grande serata del 2009. i The Movies, la storica band reggina, è tornata sul palco del Pepy’s Beach Club per una esibizione one-shot con le più grandi hits cinematografiche degli anni 80-90.

Numerose le canzoni relative ai film dei mitici anni degli ultimi decenni del secolo scorso, una serata con tanto ritmo trascorsa con simpatici siparietti congegnati dalla voce del gruppo Domenico Veneziano, accompagnato da Nato Serranò, Fortunato Trefiletti, Giampaolo Gangemi e Paolo Ferrara a cui ogni tanto si aggiungeva Jens Rassweiler, luminare dell’urologia in visita all’ospedale di Reggio Calabria e con la passione della chitarra elettrica.

‘9 settimane e mezzo”, ‘Ritorno al futuro’, ‘Banana Joe’, ‘Blues Brothers’, ‘Gosthbusters’, sono solo alcuni dei memorabili film, un tuffo nel passato senza soluzione di continuità che ha lasciato attonito il pubblico. Prima dell’esibizione musicale, Fortunato Trefiletti ha spiegato:

“Il buon Domenico Veneziano ci ha proposto la reunion, in realtà aveva già fissato la data, noi una volta accettato ed appreso di tale appuntamento ci siamo dovuti organizzare, perché tutti abbiamo percorsi musicali diversi, ma è stata così tanta la voglia di esibirci e di divertirci che ci siamo riuniti e solo dopo qualche sessione di prova, abbiamo voluto lanciarci in questa ennesima scommessa”

La voce del gruppo è dello stesso avviso con la sua sottile ironia ha incalzato:

“E’ un momento di puro divertimento, l’amicizia è tale da rendere facile qualsiasi armonia musicale”

Così è stato! Le parole profetiche dei due musicisti si sono realizzate, la speranza è che per vederli esibire non bisognerà attendere altri 10 anni…