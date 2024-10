Ternana, Bandecchi cambia idea: ‘Il campionato va finito’

Era il 4 aprile quando si pubblicava una dichiarazione del presidente della Ternana Stefano Bandecchi, riguardo una possibile ripresa degli allenamenti per il mese di maggio: “La nostra linea è che il campionato è finito con verdetti da emettere in base alla fotografia attuale anche per retrocessioni e promozioni. Gran parte del mese di maggio non potrà essere usato nemmeno per gli allenamenti. Pazzi quelli che lo pensano, spero che abbiano ragione loro ma se non siamo fuori di testa come si fa a pensare di fare allenare tutti insieme i ragazzi?”

Dopo le proposte dell’Assemblea di Lega Pro, il massimo dirigente rossoverde ha assunto, però, una posizione diversa, spingendo per una ripresa anche circoscritta ai play off. L’ultimo intervento, ripreso da tuttoC sul proprio profilo Instagram: Stefano Bandecchi: “Spero che dalla prossima settimana si possa ricominciare a parlare di calcio. Spero anche che si possa ricominciare a parlarne ognuno con la propria idea. Sta di fatto che va finito questo campionato. Mercoledì, se non sbaglio, ci sarà questa riunione federale che ci dirà che cosa faremo. Speriamo di poterci giocare i nostri playoff. Se non potremo giocarceli va bene, inizieremo a preparare il campionato del prossimo anno. Sta di fatto che dobbiamo uscire fuori da questa categoria, in qualsiasi modo possibile”.