Bandecchi, la finanza sequestra altri 2,6 mln a Unicusano

Brutte notizie per Stefano Bandecchi: ancora una volta la finanza bussa alla porta del sindaco di Terni. Il gip di Roma, su richiesta del pm Mara Mattioli, ha disposto nei confronti dell’Università ‘Niccolò Cusano’ il sequestro di 2,6 milioni di euro, che si vanno a sommare ai 20 milioni già bloccati nel gennaio 2023.

Secondo quanto si apprende dalle testate nazionali, il provvedimento nei confronti del leader di Alternativa Popolare ed ex presidente della Ternana Calcio è stato applicato lo scorso 23 giugno.

Il sequestro dei 2,6 milioni rientra nell’indagine di Guardia di Finanza e Procura di Roma sulle presunte imposte sui redditi (Ires) non versate per l’annualità 2021, inizialmente non compresa negli accertamenti degli inquirenti.

Per i pm l’università di Bandecchi avrebbe finanziato una serie di società, fra cui la Ternana Calcio, beneficiando del regime fiscale agevolato ed evadendo così l’imposta sul reddito.