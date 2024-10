LFA Reggio – Bandecchi: ‘Metto a disposizione dell’attuale società 100 mila euro’

Non avrebbe voluto parlare di Reggina ma solo di politica, alla fine il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha detto più di qualcosa sulla società amaranto, a partire dal marchio fino alla promessa di questo pomeriggio fatta al Teatro Cilea in occasione della prima ufficiale del suo partito a Reggio Calabria: “La mia Università metterà a disposizione dell’attuale società 100mila euro come sponsorizzazione, se lo vorrà, ve lo dico con la mano sul cuore. Sono a disposizione da subito, a dimostrazione che non ho nulla contro questa società. La mia è una forma di rispetto verso chi gestisce la Reggina, ma ancor di più per i suoi tifosi, non un atto per comprare Reggio Calabria. A Reggio la Reggina non è solo una parola ma qualcosa di più importante”.

Leggi anche