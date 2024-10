Ripepi ufficializza la ‘love story’ con Bandecchi: ‘Sarà una bellissima pagina per l’esercito di Reggio’

“Vi parlerò del rapporto con Bandecchi nato quando l’ho chiamato per la prima volta in occasione della cessione della Reggina. E’ una bellissima storia che secondo me farà molto bene non solo all’esercito di Reggio ma all’intera città”.

Sono le parole di Massimo Ripepi, consigliere comunale che ormai da qualche settimana, realizza dirette quotidiane sul suo profilo FB. Entrato ormai in piena campagna elettorale, nonostante le elezioni siano ancora lontane. Nella diretta di ieri sera intitolata ‘Rheggio, Reggina e Bandecchi‘, Ripepi ha ufficializzato il rapporto politico condiviso con il sindaco di Terni Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.

“Bandecchi l’ho conosciuto al telefono per il caso Reggina. Gli ho chiesto se voleva prendere la società e mi ha detto che nonostante fosse stato preso a pesci in faccia era ugualmente disponibile. Ho visto in lui un grande amore per la città. Ovviamente ha anche un suo interesse personale. Bandecchi ha deciso di costituire un partito popolare che darà voce anche a quelli come noi. E lui ci aiuterà soltanto a portare avanti al nostro progetto e ci darà il turbo”.

Nel frattempo, Bandecchi su Instagram ha postato l’immagine di un nostro articolo che annunciava proprio il ‘flirt’ tra i due. “Ogni promessa è un debito e io le promesse le mantengo sempre. Tornerà l’ordine anche a Reggio Calabria“, scriveva Bandecchi un giorno fa.

“Io mi ritrovo molto in Bandecchi. Quando abbiamo parlato anche di politica, ho visto la sua genuinità e mi è piaciuto moltissimo il suo modo di fare politica. Spontaneo e vero. Vi dovete spaventare di quei sepolcri imbiancati che hanno la faccia bianca ma dentro sono neri”.

Il progetto dell’esercito di Reggio di Ripepi avrà dunque l’alleato a livello nazionale Stefano Bandecchi.