Natale a Reggio: ritardi sul bando, interviene Falcomatà. Affidamento a SviProRe

A proposito di Natale, potremmo parlare di ennesimo remake al cinema..prima però in un colpo di scena finale. Da anni a Reggio Calabria si perpetuano i ritardi relativi al bando sull’Estate Reggina e quello degli eventi natalizi, i momenti (assieme alle Festività Mariane) che richiedono assoluta programmazione e progettualità cosi da favorire il turismo e il commercio.

Da anni, però, a Reggio Calabria non è cosi e si assiste a lanci del bando Estate Reggina ad estate inoltrata o agli eventi natalizi a pochi giorni dalle festività. Per il Natale 2023 la musica non è cambiata: al 21 di novembre, nessuna traccia del bando di Natale e…poche tracce anche del diretto interessato ad organizzarlo, ovvero il consigliere comunale Marcantonio Malara.

Il consigliere comunale di Democratici e Progressiti ha marcato visita oggi nel corso dell’appuntamento con la sesta commissione, creando non pochi imbarazzi al vice sindaco metropolitano Carmelo Versace, il quale più volte aveva sollecitato la pubblicazione del bando sugli eventi.

Prevista una nuova seduta della stessa commissione per domani, con l’audizione degli assessori Angela Martino e Irene Calabrò, assieme alla dirigente Loredana Pace e, se si presenterà, lo stesso consigliere Malara con l’ordine del giorno “l’aggiornamento sulle attività inerenti le prossime festività natalizie e relativo bando”.

Sul tema si respirava un clima pesante anche ieri a Palazzo San Giorgio, con Malara arrivato in ritardo al consiglio comunale, secondo quanto raccolto anche complice un incontro con il leader del gruppo, Nino De Gaetano.

Stanco dei continui ritardi, il sindaco Falcomatà è intervenuto direttamente, confermando la volontà di ‘cambiare musica’ rispetto al passato. Secondo quanto raccolto, gli eventi natalizi saranno affidati a Sviprore. Manca ancora l’ufficialità, previsto per questo pomeriggio un incontro con le associazioni di categoria per favorire la partecipazione ai mercatini natalizi, con il Comune che metterà a disposizione gli spazi.

Sempre per la giornata di oggi, previsto anche l’incontro decisivo tra Falcomatà e i vertici Sviprore, che hanno già preparato secondo quanto raccolto un progetto triennale per gli eventi natalizi, dettagliato e capace di riportare fermento in città. Se sarà questa la scelta ufficiale del Comune, sarà di fatto un commissariamento per il consigliere delegato Malara, un nodo politico che si aggiunge alle già delicate partite della giunta e delle commissioni, con Falcomatà chiamato a stringere i tempi.