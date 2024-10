Bandiere Blu 2022, l’amministrazione di Siderno: ‘Risultato importante per la Locride’

A scriverlo, in una nota, l’amministrazione comunale di Siderno che annuncia un importante traguardo per la stagione estiva 2022.

“Un risultato importante per la nostra cittadina e per l’intera Locride, che si aggiudica la conferma di Roccella e la new entry Caulonia, alla quale facciamo le congratulazioni e il benvenuto.

Questo però non deve essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza: adesso istituzioni, cittadini, commercianti e operatori turistici devono stringersi insieme per accogliere al meglio i turisti e i visitatori che arriveranno.

Siamo pronti a fare la nostra parte ed a metterci il vestito buono e i nostri sorrisi migliori per chi sceglierà le nostre spiagge e i nostri borghi: vi aspettiamo a Siderno, bandiera blu 2022!”.