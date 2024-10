Bandiere Blu, Klaus Davi: “Bene Calabria, ma sempre sottovalutata”

«Giudico positivamente il risultato della Calabria nella classifica delle Bandiere Blu – divulgata questa mattina dalla Foundation for Environmental Education (FEE) -, i due nuovi ingressi che portano a 11 le località calabresi premiate non fanno altro che certificare l’assoluta eccellenza turistica di questa regione. Detto questo, pur nel massimo rispetto della rigorosa classifica, sono dell’idea che il mare calabrese sia in assoluto uno dei più belli ma purtroppo ancora troppo sottovalutato per mancanza di visibilità».