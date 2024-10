‘Bandiere Verdi’ in Calabria: 20 le spiagge selezionate a ‘misura di bambino’

I litorali, provincia per provincia, sono stati identificati come ideali per i più piccoli da un panel di 2.949 pediatri, sia italiani che internazionali

Per il 2024, sono ben 155 le spiagge italiane alle quali sono state assegnate le “Bandiere verdi”, identificate come ideali per i più piccoli da un panel di 2.949 pediatri, sia italiani che internazionali.

Un biglietto da visita fondamentale per regioni e territori a vocazione turistica, come per la Calabria e in particolare per Reggio Città Metropolitana. Ma mentre il settore dei balneari è in subbuglio per la questione “concessioni”, qual è lo stato di salute delle nostre coste e come si classificano Regione e Città Metropolitana in questa particolare classifica?

Leggi anche

Le spiagge con le “Bandiere verdi”

Le spiagge sono state selezionate perchè dotate di ampi spazi tra gli ombrelloni che favoriscono il gioco libero dei bambini, inoltre offrono un mare calmo, pulito e con fondali ‘dolci’ che permettono così bagni più sicuri e a misura di ‘famiglia’. Le “Bandiere verdi” indicano anche la presenza di assistenti di spiaggia, strutture per il divertimento di tutte le età, servizi adeguati e punti ristoro.

Tra le regioni italiane, l’Abruzzo si distingue per avere la densità più alta di “Bandiere verdi”, con una bandiera ogni 11,8 km di costa. Tuttavia, la Calabria si afferma in termini numerici con il maggior numero di riconoscimenti: 20 spiagge premiate. La segue la Sicilia con 18 bandiere e la Sardegna con 16.

La lunga distesa di costa della provincia di Reggio Calabria, nel contesto calabrese offre molteplici opportunità per fruire di spiagge ma solo 3 sono state scelte come adatte ai più giovani, integrando natura e servizi in un contesto unico e accogliente.

Ha spiegato il pediatra Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa e coordinatore della ricerca per l’assegnazione dei riconoscimenti:

“In totale in Italia, da Nord a Sud, ne sono state issate 147, una ogni 55 km, con differenze fra le varie regioni. Altre 5 sono ben piantate nel resto d’Europa, 3 in Africa”

L’Abruzzo risulta essere la regione più “verde” d’Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km. In termini assoluti vince però la Calabria, con un totale di 20 bandiere verdi, seguita dalla Sicilia (18) e dalla Sardegna (16).

Bandiere Verdi in Calabria (20)

La Calabria, come detto, è in testa alla classifica delle regioni italiane per il numero complessivo di Bandiere Verdi assegnate alle proprie spiagge. Di seguito l’elenco dei litorali premiati, provincia per provincia.

Provincia di Cosenza (9): Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana. Provincia di Crotone (3): Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto. Provincia di Catanzaro (3): Sellia Marina, Catanzaro, Soverato. Provincia di Vibo Valentia (2): Parghelia, Tropea. Provincia di Reggio Calabria (3): Caulonia, Roccella Jonica, Siderno