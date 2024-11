Bando per incentivare turismo scolastico e sociale nel Parco dell’Aspromonte

Con l’avvio dell’anno scolastico, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno del Turismo scolastico e sociale, con l’obiettivo di coinvolgere il mondo della scuola e dell’associazionismo, nei percorsi di crescita formativa ed educativa che abbiano come base il rispetto della Natura.

L’iniziativa cofinanzia gite didattiche e soggiorni- studio, nel cui programma sia prevista la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle strutture del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con l’ausilio delle Guide Ufficiali.

I numeri registrati nella scorsa annualità, che confermano un trend di presenze in continua crescita nel Parco, hanno stimolato l’Ente a rafforzare le attività di programmazione e pianificazione per affermare nuovi modelli di educazione ambientale e di relazioni sociali, in un rapporto equilibrato con la natura e la biodiversità.

“Ci rivolgiamo sempre di più ai giovani – ha spiegato il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino – con la consapevolezza che essi siano i principali attori dello sviluppo sostenibile e desiderabile della nostra Terra”.

Tutte le informazioni relative al Bando possono essere reperite sul sito internet del Parco Nazionale dell’Aspromonte anella sezione Albo on line (http://www.parcoaspromonte.gov.it/albo-on-line/bandi/).