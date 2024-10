Bando stadio Granillo, Latella: ‘Totale disponibilità, a breve il primo incontro’

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il presidente della Reggina Marcello Cardona ha toccato anche l’argomento Granillo, la sua riqualificazione e l’idea progettuale che ha in mente la società. CityNow ha sentito il delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, per capire quando le parti si incontreranno per iniziare a discutere:

“Siamo in perfetta sintonia con quella che è l’idea progettuale della Reggina rispetto alla riqualificazione dell’Oreste Granillo. Per posizione strategica quell’impianto deve diventare riferimento per la città dal punto di vista sportivo, commerciale e sociale e vivibile sette giorni su sette. Nei prossimi giorni organizzaremo degli incontri con i vertici della società amaranto per cercare di rendere fattibile questa opportunità il prima possibile. I costi sono elevati e gli interventi necessari. Il bando? E’ una situazione di programmazione e quindi per stabilirne la durata, dipende anche dagli investimenti che si vogliono fare, ma c’è già un orientamento. Il percorso era stato avviato in prceedenza con la visita nella nostra città e più precisamente al Granillo del Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi. Nel frattempo l’amministrazione si sta adoperando per la sistemazione di tutti quegli adempimenti necessari che consentano di rendere agibile lo stadio anche per un campionato di categoria superiore: tornelli, efficientamento energetico e nuova illuminazione”.