“Bar Riuniti”, inaugurazione del nuovo punto ristoro del Grande Ospedale Metropolitano

Chiuso dal 2016 il bar che serve il Grande Ospedale Metropolitano riaprirà presto le porte ai reggini con una nuova gestione.

Mancano infatti solamente poche ore alla riapertura dello storico bar del Riuniti che torna dopo tre lunghi anni di stop forzato. L’inaugurazione del punto di ristoro fondamentale per pazienti e soprattutto per le loro famiglie, è previsto per domani, mercoledì 27 febbraio.

“Mercoledì alle 9:30 saremo pronti per accogliere centinaia di professionisti e migliaia di famiglie reggine”.

Queste le parole di Domenico Albanese, amministratore unico della Gerico S.r.l., società di Rizziconi vincitrice del bando per la “Concessione del servizio di gestione del bar interno Presidio Ospedaliero Riuniti”.

Una data che segna un ritorno tanto atteso dai reggini che chiedevano a gran voce la riapertura del bar. “Riuniti” sarà il nome del nuovo locale interamente trasformato con nuovi materiali e un nuovo stile.