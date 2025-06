La Regina della House Music Barbara Tucker torna a Reggio Calabria

L’estate reggina accende i riflettori su un evento destinato a entrare nella storia del clubbing del Sud Italia: Barbara Tucker torna finalmente a Reggio Calabria per un live esclusivo al Calaviola, sabato 5 luglio 2025.

Un ritorno attesissimo da chi c’era ai leggendari party del Kalura nel 2013 o addirittura nel 2004 ai tempi del mitico Club House. Due generazioni unite nel nome della musica house.

“Barbara Tucker non è solo una cantante straordinaria, è un simbolo della house music. Riaverla a Reggio Calabria dopo tanti anni è un sogno che si realizza”, ci racconta Piero, promoter di Night House Family.

Un’icona internazionale della musica dance

Barbara Tucker è una leggenda vivente della house music. Con successi planetari come Beautiful People, I

Get Lifted, Most Precious Love, Stop Playing with My Mind, ha fatto ballare clubbers di tutto il mondo, da New York a Tokyo, da Ibiza a Berlino. Cantante, coreografa, attivista e promotrice di eventi, Barbara è un’artista totale, capace di fondere spiritualità e ritmo in performance che lasciano il segno. Chi l’ha vista live lo sa: le sue esibizioni sono un viaggio emozionale e liberatorio.

“Per noi della Night House Family, questo evento rappresenta la celebrazione di una cultura musicale che amiamo profondamente. Non vediamo l’ora di condividere questa esperienza con tutti voi”, dicono emozionati i ragazzi della Night House Family.

Una serata imperdibile con special guest e sunset vibes

La serata sarà impreziosita da un dj set firmato Sarah Main, DJ di culto della scena ibizenca, pronta a farci sognare vista mare, con sonorità raffinate e dal respiro internazionale.

E poi lei: Barbara Tucker, con il suo inconfondibile show dal vivo, pronta a incendiare il dancefloor a colpi di voce, groove e vibrazioni positive.

Biglietti Early Bird disponibili fino al 21 giugno

I primi 50 biglietti Early Bird sono disponibili a soli 10€ fino al 21 giugno su Dice. Prenotazioni cena o tavoli: 380 373 4003.

Non perdere l’occasione di vivere una serata magica con la regina della house music. Ti aspettiamo al Calaviola sabato 5 luglio 2025!