Barbecue Vis all’esame Soverato

La quinta giornata del campionato di serie C silver vedrà la Barbecue Vis Reggio Calabria ospitare sul parquet di casa il Nuovo Basket Soverato. I ragazzi di coach Polimeni, reduci da un filotto di quattro successi consecutivi e dall’alto del primato in classifica, sono carichi a palla in vista del rush finale del girone di andata in cui affronteranno, nell’ordine, Soverato, Lamezia e Rende.

Parola d’ordine in casa bianco/amaranto è quella di focalizzare l’attenzione su un avversario alla volta. A cominciare da Soverato, matricola di tutto rispetto, attuale quarta forza del campionato, che basa la sua forza sulle giocate dell’evergreen Billy Fall, sul talento del play casertano Goglia e sul trio di ex Catanzaro formato da Molinaro, Polizzese e Maida.

James Warwick, il miglior realizzatore dei reggini in questo primo scorcio di campionato, presenta così l’incontro: “Siamo consapevoli che la stagione sta entrando nella fase decisiva, dovendo affrontare in rapida successione le squadre sulla carta più forti del torneo. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti positiva, molto concentrati, sempre sul pezzo, reagendo bene alla prestazione sotto tono offerta sabato scorso contro la Nuova Jolly. Sono estremamente fiducioso sul fatto che domenica faremo una buona gara al cospetto di una squadra tonica, composta da giocatori di qualità che possono farci male se affrontati senza la giusta carica mentale e agonistica. Quella contro Soverato è una partita importante, da vincere per arrivare nel migliore dei modi alle sfide che valgono il primato contro Lamezia e Rende”.

Palla a due domenica 12 novembre, ore 18.30, al PalaBotteghelle.

Arbitrerà la coppia composta da Antonio Caputo di Lamezia e Denis Paludi di Rende.