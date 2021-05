Reggio, 30 bare stazionate nelle sale mortuarie: la scoperta di Iatì e Marciano

Dopo aver ricevuto segnalazioni provenienti da numerosi cittadini, Angela Marcianò e Filomena Iatì sono state presso due cimiteri di Reggio Calabria, quello di Condera e quello di Modena e ciò che hanno scoperto, come si legge in una nota, le ha letteralmente "agghiacciate".

Il motivo della sensazione che emerge dalle loro parole risiede nella circostanza che, presidente e consigliere comunale di "Impegno e Identità" si sono trovate dinanzi agli occhi circa trenta bare giacenti nelle sale mortuarie.

"I servizi di esumazione e tumulazione - chiariscono Marcianò e Iatì - sono stati affidati, come stabilito da una determina adottata in data 26 marzo u. s. e registrata in data 14 maggio scorso, a Castore, la Società dei servizi del Comune di Reggio Calabria. Attività pubblica essenziale che non è stata espletata, al punto che le bare si sono accumulate nelle camere mortuarie e, certamente, il mancato compimento della prestazione non è imputabile ai lavoratori. L'atto amministrativo, tra l'altro, assegna l'incarico di provvedere all'ampliamento del cimitero di Condera".