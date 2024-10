Bari: finale agguantata all’ultimo respiro. I risultati delle semifinali

Semifinale entusiasmante al S. Nicola di Bari. Padroni di casa in vantaggio al minuto 19 con un colpo di testa di Di Cesare e pareggio della Carrarese in pieno recupero con Piscopo. In mezzo un palo ed una traversa per la squadra di Baldini ed un traversa colpita anche da Antenucci. Tempi regolamentari terminati con il punteggio di 1-1. All’ultimo minuto del secondo tempo supplementare, Simeri regala il gol vittoria e la finale al Bari. Battute conclusive con spintoni ed espulsioni. L’altra semifinale finisce con la vittoria della Reggiana sul Novara per 2-1.

In finale le due squadre maggiormente indicate come favorite per la vittoria finale. Il match si giocherà a Reggio Emilia il prossimo 22 luglio,