Serie B, play off: Benedetti manda a casa il Sudtirol. Festa al S. Nicola

È il Bari la prima finalista dei play off di Serie B. La posta in palio è altissima: un posto in A, praticamente il sogno di tutte le squadre che non competono nella massima serie.

La squadra del presidente De Laurentiis ha battuto il Sudtirol 1-0 grazie alla rete di Benedetti, che ha deciso il match, appena entrato, al 25′ st. Un Bari ‘penalizzato’ nella ripresa dall’espulsione di Ricci, ma che aveva dalla sua il pubblico delle grandi occasione dello Stadio San Nicola (con oltre 50 mila spettatori).

La partita di ritorno è finita con lo stesso risultato dell’andata, ma a parti inverse. Lo scorso match, infatti, era stato il Sudtiro a segnare la rete decisiva. A parità di gol segnati, passa il Bari per il miglior piazzamento, terzo posto contro il sesto.

Adesso cresce l’attesa per scoprire chi sfiderà il Bari in finale. L’appuntamento è per questa sera alle 20:30 con Parma Cagliari. La partita di andata era finita 3-2 per i sardi.