Reggina: a Bari senza i tre squalificati e per giocarsela a viso aperto

Quando la Reggina scenderà in campo sabato al S. Nicola di Bari, avrà già avuto l’esito della seconda udienza e quindi consapevole di quanti punti poi serviranno per provare ad entrare all’interno della griglia play off. Escludiamo una restituzione totale, si spera in un numero sufficiente per alimentare ancora speranze. Queste ultime si ridurranno notevolmente qualora la penalizzazione di sette punti venisse confermata. Intanto al S. Agata si lavora per preparare l’ultima trasferta della stagione regolare contro un Bari al quale manca un solo punto per avere la certezza del terzo posto. Mister Inzaghi non potrà contare sugli squalificati Cionek, Majer e Menez, assenze che diversi mesi addietro avrebbero rappresentato un peso consistente, ma che adesso passano quasi in secondo piano. C’è curiosità per capire se anche queste ultime due giornate la Reggina se le giocherà con il modulo visto ultimamente o visto intanto il raggiungimento della salvezza, si può pensare di essere più arrembanti e quindi con un atteggiamento tattico più offensivo. In occasione dell’ultima sfida con il Como ha giocato Contini tra i pali e per lui potrebbe esserci una conferma, come anche per Loiacono, apprezzatissimo per impegno e caparbietà. Camporese e Gagliolo sono pronti, ma come per l’attacco le scelte dipenderanno dal modulo. Gli esterni Pierozzi e Di Chiara, in mezzo Crisetig tornerà titolare, ed al suo fianco Fabbian ed un Hernani strepitoso, in attacco sicuro tra gli undici ci sarà Strelec. Per il resto, come detto, tutto dipenderà dallo schieramento tattico. Rivas potrebbe esserci a prescindere.

