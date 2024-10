Bari, Scala: ‘Con la Reggina non è spareggio. Non dimentichiamo la Ternana’

Tutte le attenzioni su Reggina-Bari, la partita delle partite. A RadioBari, è intervenuto il club manager biancorosso Matteo Scala, dichiarazioni ripresa da tuttobari.com: “Io voglio far passare un messaggio particolare su questa partita: ci deve essere grande serenità, la stiamo preparando come tutte le altre, anzi questa è da prendere meno con le molle. Questa partita si prepara da sola. Il campionato è lungo, non è assolutamente uno spareggio. Se vincessimo a Reggio e poi perdessimo quelle dopo non avremmo fatto nulla di buono. Nessuna partita di cartello, né della vita: è una partita come le altre, bella perché ci sono due squadre forti che si affrontano, ci auguriamo un clima di festa. Stiamo vedendo come nel girone di ritorno ci si può lasciare le penne anche quando meno lo si aspetta. Noi stiamo meglio psicologicamente? Non ci interessa, ci saremmo arrivati ugualmente a questa partita anche con più punti di distacco. La squadra sta crescendo, è diventata una squadra che può giocarsi il campionato fino alla fine. Tutti pensano che il Bari sia la favorita del campionato ma la verità è che Reggina e Ternana hanno squadre forti, sono tre squadre che si equivalgono. Non dimentichiamoci della Ternana: è molto forte, reciterà un ruolo da protagonista fino alla fine”.

Sull’eventualità di un pareggio, e la possibilità di non scartarlo, Scala analizza: “Io avrei apprezzato il pareggio anche se fossimo stati a nove punti. L’importante è dare continuità di risultati: chiaro che la vittoria ci farebbe fare un ulteriore balzo, ma se fai pochi punti le partite dopo… “.

