Basket: il 13 dicembre sarà ‘Natale Neroarancio’

La Pallacanestro Viola e il Supporter Trust organizzano un evento speciale a cui non potrai mancare: lo scambio degli auguri in occasione dell’arrivo della festa più magica dell’anno. Avrai la possibilità di trascorrere in compagnia una serata fra cibo e musica insieme a tanti amici, alla presenza della nostra squadra del cuore, dello staff e della dirigenza della Viola.

Abbiamo pensato ad un’occasione aggregante e di ulteriore condivisione della nostra passione e lo faremo il 13 dicembre a partire dalle ore 20 al Big Easy Music Club di Lievito in via Filippini.

Con l’acquisto del biglietto d’ingresso potrai accedere al locale e utilizzare come preferisci i token che ti verranno consegnati.

Riceverai un bellissimo gadget e parteciperai all’estrazione di prodotti a marchio Viola del merchandising ufficiale neroarancio.

Il costo del biglietto sarà di venti euro e una quota di ogni biglietto venduto verrà devoluto a La Casa di Lena, associazione della Caritas diocesana Reggio – Bova, che si occupa quotidianamente di assistenzaa a senzatetto e persone fragili attraverso un Help Center aIl’interno della Stazione Fs di Reggio Calabria Centrale. Il ricavato servirà all’acquisto di buoni spendibili in beni di prima necessità e pulizia e igiene personali o farmaci sospesi che verranno consegnati a La Casa di Lena.

Ringraziamo il nostro Main Sponsor Myenergy spa per aver scelto di sostenere l’iniziativa benefica come Sponsor Etico e con un ulteriore contributo a favore de La Casa di Lena per ogni biglietto venduto.

Potrai acquistare i biglietti durante le partite in casa del 3 e 10 dicembre nei punti dedicati del PalaCalafiore o chiamando il numero 338 9017161.

Potrai sostenere l’iniziativa benefica a favore de La Casa di Lena anche durante le partite in casa al PalaCalafiore del 3, 10 e 20 dicembre donando volontariamente quello che preferisci nei punti dedicati.

Ti aspettiamo da Big Easy e al PalaCalafiore,