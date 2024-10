Basket – La ASD Stingers parte con il piede giusto

Due affermazioni in due campionati. Ottima partenza

Parte alla grande con due belle vittorie, la ASD Stingers impegnata contemporaneamente contro la A.D. Villa San Giovanni per il campionato FIP di promozione e in quello CSI Free contro la Gallinese DL nelle cui fila militano tanti ex della passata stagione.

La ASD Stingers presieduta da Maria Teresa Bozzaotra, nata dalla passione per la pallacanestro di un gruppo di amici con il desiderio di creare un importante realtà per grandi e piccini, ha siglato una collaborazione con la Kleos Lazzaro, una partnership che sta dando i suoi primi frutti con la formazione di due gruppi di alta qualità che scendono in campo con energia, competenza, partecipazione, condivisione e soprattutto con un’infinita voglia di stare insieme.

Una grande passione verso il mondo della palla a spicchi con la pratica di un attività sportiva che può essere tranquillamente coniugata dagli adulti e dai ragazzi rispettivamente con il lavoro e la studio. Un modello di compattezza ed entusiasmo vero punto di riferimento, nel panorama sportivo reggino.

Naturalmente, questi primi successi non devono essere considerati come un punto di arrivo, ma una solida base di partenza dalla quale trarre grande autostima e consapevolezza dei propri mezzi per il seguito della stagione, confermandosi con la stessa mentalità e concentrazione già a partire dalla prossima settimana.