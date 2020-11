Basket, declassata la "tripla doppia" di Baldasso. Sasha Volkov detiene l'ultima realizzazione

La notizia della "tripla doppia" di Tommaso Baldasso ha fatto il giro del web. L'elemento statistico, andando indietro nella storia del basket, è stato immediatamente collegato al leggendario giocatore neroarancio Sasha Volkov che rimarrà detentore del primato, una nota della Legabasket infatti spiega l'accaduto.

In merito alla ‘tripla doppia’ (punti, assist e rimbalzi) attribuita a Tommaso Baldasso della Virtus Roma contro l’Umana Reyer Venezia, la Lega Basket precisa che, dopo avere effettuato, come di norma avviene in casi di record di tale rilevanza, le necessarie verifiche attraverso il filmato della gara, la reale cifra dei rimbalzi da attribuire a Baldasso è di 8 e non 10 come inizialmente indicato nel referto statistico della gara. Sono confermati i 16 punti e i 10 assist collezionati dal play capitolino.