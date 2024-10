Basket in carrozzina, Reggio Calabria vince in Sicilia

Al “PalaArcidiacono” di Catania la squadra di coach Cugliandro si impone 67-28, 25 punti per Rossetti

Sesta vittoria per la “One Power” Reggio Calabria Bic nella sesta giornata del campionato di serie B girone D di basket in carrozzina. Una grande prestazione della squadra allenata da coach Cugliandro. Sugli scudi la prestazione di Pietro Petruzza che in fase difensiva ha giocato la gara perfetta. Mvp di giornata il solito Rossetti autore di 25 punti. Dieci punti per Dima che realizza 2 su 3 dalla lunga distanza. Scuderi miglior realizzatore dei siciliani con nove punti. Assente per infortunio capitan D’Anna.

CATANIA: Barcella 0, Balsamo 0, Pappalardo 6, Garaffo 0, Messina 4, Pasqualitto 5, Scuderi 9, Chillemi 0, Condorelli 4, Fonte 0, Petronio 0

ONE POWER: Rossetti 25, Faraouk 4, Dima 10, Cherubini 6, Comandè 2, Pellegrini 20, Megalizzi 0, Polimeni 0, Dell’Osso 0, Petruzza 0