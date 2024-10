Basket – Colpo Vis, un brillante giovane pronto per la serie C Silver

La Vis Reggio Calabria annuncia l’innesto della guardia classe 2003, Federico Caroè.

Per Federico, 192 centimetri, si tratta di un ritorno in Calabria dopo l’esperienza con la Scuola di Basket Viola con la quale nel 2017/2018, con deroga, ha disputato da protagonista il campionato U18 d’Eccellenza (insieme al fratello Antonio) pur essendo due anni più piccolo.

Cresciuto cestisticamente nei Lions Messina dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili fini all’U14, nel 2016/2017 partecipa al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa siciliana, risultando uno dei migliori marcatori del torneo tanto da ricevere il premio di miglior giocatore per la Sicilia. Traguardi e belle prestazioni che gli valgono anche la chiamata nella Nazionale di categoria.

Nell’ultima stagione ha iniziato a Treviso disputando due partite nella categoria U16 d’Eccellenza (20 punti di media a partita) ma per motivi extracestistici è dovuto rientrare a Messina, accasandosi nuovamente ai Lions. Cambia la casacca ma non il risultato, disputando il campionato U18 d’Eccellenza e vincendo il 3×3 U16, strappando il pass per le finali nazionali.

Entusiasmo in casa biancoamaranto per il nuovo arrivo, tra i giovani più promettenti del panorama nazionale che potrà proseguire il proprio percorso di crescita sia con il gruppo dell’U18 d’Eccellenza sia con la prima squadra in Serie C.