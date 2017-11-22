Il ds Gaetano Condello ospite di Break In Sport su Radio Antenna Febea: il bilancio sulla squadra, la crescita di Pacher e i rinnovi di Caroti e Fabi

Il DS Gaetano Condello è stato l’ospite settimanale di Break In Sport format radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Antenna Febea. Condello ha tracciato un primo positivo bilancio sulla squadra e su quanto dimostrano sino ad ora :

“Io preferisco analizzare le partite nel loro complesso senza distinguere quelle in casa dalle trasferta. Voglio sottolineare la crescita costante che la squadra sta facendo sin dal precampionato. In casa abbiamo sempre vinto ma anche lontano dal Pentimele abbiamo mostrato una buona pallacanestro, a Casale, a Biella, pur perdendo con avversari forse in quel momento più attrezzati di noi. Ci siamo espressi bene in tutto questo inizio di campionato e per questo sono contento.

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Una squadra che a prescindere dal risultato si è dimostrata sempre competitiva

Una squadra costruita su richieste precise

“Abbiamo una maggiore forza mentale. Il merito è del coach, della squadra ma anche della società. Questa è una squadra pensata bene e costruita su delle richieste importanti, con delle caratteristiche ben precise, i ruoli sono definiti e questo è un vantaggio. Abbiamo due stranieri importanti per applicazione, impegno, per come fanno giocare i compagni. Un roster che sposa l’idea di pallacanestro che avevamo sin dall’inizio e soprattutto sono un gruppo affiatatissimo.

Si deve dare merito a Calvani e a tutto lo staff per il lavoro fatto.

Possiamo crescere tanto, anzi a dire la verità avrei preferito incontrare un certo tipo di squadre non all’inizio della stagione ma da adesso in poi. Questo perché la nostra sarà una squadra in continua crescita, con Baldassarre al pieno delle condizioni ,ad esempio, siamo migliorati molto.

La crescita di AJ Pacher

Piccola parentesi su qualche singolo. La crescita di AJ Pacher

“Ho letto qualche critica su Pacher ma ci sta che all’inizio si leggano certi giudizi.

Oggi il giocatore sta crescendo perché si è ambientato meglio con la squadra e la città, inoltre è cresciuto il suo compagno di ruolo che è Baldassarre. Oggi Pacher ha delle convinzioni personali importanti, ha sicurezza, bisogna avere la pazienza di aspettare la crescita di tutti i giocatori per dare giudizi.

I rinnovi di Caroti e Fabi

I rinnovi di Caroti e Fabi sono dei segnali importanti per il presente e per il futuro

“C’è la serenità giusta perché si ha una squadra di qualità, un allenatore d’esperienza e una consapevolezza anche basata sugli errori del passato. Tutto questo ti permette di guardare al futuro. Il rinnovo di Caroti è un segnale nei confronti di un ragazzo che può affermarsi in questa categoria, così come per Fabi durante l’estate. E’ chiaro che con la stessa serenità si guarda anche al futuro e se ci sarà qualcosa da migliorare la società sicuramente si muoverà per farlo”.

Fonte: Ufficio Stampa Viola RC