Basket: in casa Redel Viola è già clima derby. Parla Rugolo

Si avvicina il derby calabrese tra la Redel Reggio Calabria e la Basket Academy Catanzaro. Entrambe le formazioni, reduci da quattro vittorie consecutive, sprizzano salute e si preparano a dare spettacolo al PalaCalafiore nell’ultimo turno del girone di andata.

A pochi giorni dalla sfida, l’assistant coach Giovanni Rugolo fa il punto sulla squadra e sulla partita.

“Si arriva a un derby contro una delle squadre del momento. Catanzaro si è rialzata alla grandissima, dimostrando tutto quello che si era detto di buono sul loro gruppo in estate. Hanno avuto alti e bassi, ma ora arriva forte anche di un nuovo innesto che è Angelo Luzza. È una bella sfida. Partiamo dal presupposto che noi in casa non dobbiamo lasciare niente. Poi a questo si aggiunge il fatto che è un derby, loro sono una buona squadra. Come ogni derby può essere sentito da entrambe le parti, però rimango sempre dell’idea che noi in casa, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, non possiamo lasciare niente”.

Un obiettivo che, a una giornata dal termine del girone d’andata, sembra a portata di mano.

“Guardando alla classifica siamo, in linea con gli obiettivi prefissati. Abbiamo avuto qualche giro a vuoto nella parte iniziale, ma per cambiamenti dovuti anche a infortuni. Poi abbiamo inserito un giocatore importante come Marco Laganà”.

Il merito, conclude, è di un gruppo che lavora con la giusta mentalità.

“Lo vedo durante la settimana, l’impegno e la voglia che ci mettiamo tutti, sia noi come staff, che i ragazzi. Sono anche veramente un bel gruppo”.