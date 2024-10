Basket: per la Dierre esordio casalingo contro il Milazzo

Finalmente in casa. La stagione della Dierre Basketball Reggio Calabria è pronta per l’esordio casalingo.

Si gioca il 15 ottobre 2023 al Palalumaka, come sempre.

Domenica cestistica per rialzarsi subito dopo il giro a vuoto iniziale subito sul campo etneo dello Sport Club Gravina.

I ragazzi del Presidente Roberto Filianoti, rinnovati nel cuore, nel roster hanno avuto modo di rodare anche l’ultimo arrivo Barrile e lanciano la sfida ai giovani di Milazzo, Svincolati Academy.

Si giocherà nell’impianto reggino sito a pochi metri dalla Villetta di Santa Caterina a Reggio Calabria intitolata alla memoria di Iliano ed Enza Sant’Ambrogio, due figure cardine per la crescita del movimento sportivo, sociale ed anche cestistico di Reggio e non solo.

La sfida zio contro nipote

Si giocherà, dunque, la sfida “Zio contro Nipote” per due figure importantissime che si sono formate proprio seguendo gli insegnamenti dei genitori e nonni, Sergio Sant’Ambrogio, pioniere del basket cittadino, oggi allenatore della Dierre ed Iliano, figlio di Cesare e nipote di Coach Sergio, oggi capo allenatore degli Svincolati.

Due ex di Calabria in scena per i giovani siciliani sconfitti al fulmicotone nella gara d’esordio persa contro Gela:il reggino Alescio ed il lametino Giampà.

Accanto ai confermati Diakitè, capitan Giambò e Maiorana, tantissimo reclutamento: Joseph e Niang da Agrigento, La Bua da Caltanissetta, ma non solo. Attenti a Perfigli.

La gara verra trasmessa in diretta a partire dalle ore 18. sulla pagina social della Dierre e su RAC il portale del Basket calabrese con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Giorgio Loccisano da Cosenza e Lorenzo Smirne da Lamezia Terme.