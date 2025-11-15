Basket: la Dierre punta ad allungare in vetta. Big match a Milazzo

La gara di oggi alle ore 19 al Palamilone di Milazzo è un Big Match a tutti gli effetti. Palla a due tra i giovanissimi Svincolati di Stefano Marisi e Gigi Maganza contro la quotata Dierre di Ciccio Inguaggiato.

Sfida ad alta quota.

I giovanissimi, membri della cantera mamertina, hanno perso solo due gare finora tutte al fulmicotone contro Trapani e Nova.

La Dierre, solamente una, in trasferta sempre contro la Nova ed è reduce da una prestazione rassicurante offerta tra le mura amiche del Palacalafiore contro il quotato Castanea.

Gara da ex per il reggino Alessandro Alescio, passato proprio dal serbatoio siciliano.

Si tratta di una squadra veloce e giovanissima con tantissimi effettivi in grado di fare bene, da Alioto ed Aiello senza dimenticare l’atletico Onwuta.

La Dierre sta bene ma cerca conferme assolute per ritrovare un immediato feeling con la trasferta ed allungare sulla vetta del girone West della Serie C.

Arbitrano i signori Matteo Gazzara di Messina ed Antonio Cantarella di Acireale