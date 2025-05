Basket: la Dierre vuole la finale per la serie B ma serve il pienone al PalaCalafiore

Orario e data potrebbero scrivere la storia della Dierre del Presidente Roberto Filianoti. L’appuntamento è fissato per oggi giovedì 15 maggio alle ore 20:00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. L’ingresso è gratuito.

E’ ancora una volta Dierre Reggio Calabria contro Gela.

Tutto l’ambiente Dierre sogna ma ha estrema voglia di dimenticare i fasti del passato, dove, nella passata stagione appunto, Capitan Laganà e soci vinsero gara uno al Palalivatino prima di subire la sconfitta casalinga ed il ribaltamento della serie nuovamente a Gela.

Reggio Calabria in bianco-blu non era mai arrivata così in alto ed ha estrema voglia di vincere: per farlo servirà l’apporto di tutto il pubblico reggino.

Gela ha investito tanto in sede di mercato, avrà estrema voglia di riscatto dopo l’inaspettata sconfitta di gara uno.

Prova magnifica,invece, per il team di Coach Cotroneo.

Troppo difficile trovare un vero Mvp: Cernic devastante al tiro, Barrile concreto e vincente, Trinca d’impatto, Angius spettacolare in regia, senza dimenticare un Idone pazzesco.

I reggini, migliori difesa del torneo, hanno ribaltato i pronostici in gara uno, mandando in scena, probabilmente la gara più bella ed efficace della propria stagione.

Piatto ricchissimo per gli appassionati di Basket: arriva la forte squadra siciliana con in campo talenti del calibro di Stanic, Musikic,i fratelli Caiola, Husam e non solo.

Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Arbitrano i signori Gianvito Fontanella Molea di Soverato e Lorenzo Smirne di Lamezia Terme.