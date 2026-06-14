Salute e design terapeutico a Reggio: al via la collaborazione tra Grace ETS e Ambient Therapy

Integrare la cura medica con il benessere psicofisico generato dagli spazi in cui viviamo. Con questo obiettivo strategico si apre la collaborazione tra Grace ETS e l’Associazione Italiana Ambient Therapy, presentata ufficialmente in occasione della seconda edizione del Bootcamp Ambient Therapy.

L’evento, intitolato “Tre giorni per andare oltre il design tradizionale e progettare spazi che generano benessere profondo”, si è svolto dal 12 al 14 giugno presso l’Auditorium San Salvatore di Castroreale (ME), con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. Una tre giorni con l’obiettivo di tracciare la via ad una nuova cultura: una progettazione consapevole, umana e trasformativa capace di generare benessere reale “dentro le persone, dentro le case, dentro la vita”.

Casa e luoghi di vita come alleati terapeutici

Al centro dei lavori della giornata di apertura del 12 giugno – che prevedeva anche l’assegnazione di un tot di crediti formativi per i professionisti – vi è stata la consapevolezza che la casa e i luoghi di vita quotidiana non sono elementi neutri. Al contrario, possono trasformarsi in veri e propri alleati terapeutici in grado di favorire serenità, rilassamento ed equilibrio psicofisico profondo, elementi centrali e fondamentali specialmente per le persone affette da patologie oncologiche durante il loro percorso di cura.

Il contributo dell’Architetto Serena Fanara

Lidia Papisca, Presidente dell’Associazione Grace ETS, ha rivolto un ringraziamento speciale per l’avvio di questa partnership all’Architetto Serena Fanara — ideatrice del metodo Ambient Therapy e fondatrice dell’Academy nazionale per professionisti dell’abitare. La Fanara ha scelto di unire le forze con Grace ETS per tradurre in realtà una visione innovativa, scientifica e profondamente umana della cura della persona, illustrando come questo approccio possa applicarsi concretamente come supporto e ausilio alla cura della malattia oncologica, ridisegnando l’accoglienza e i contesti di vita dei pazienti. L’approccio metodologico integra in modo sinergico principi di neuroscienze, biofilia, epigenetica, cromoterapia ambientale, psicologia ambientale, Feng Shui e discipline analogiche.

A Reggio un incontro su benessere e architettura terapeutica

Le iniziative legate a questa nuova collaborazione prenderanno concretamente il via a breve. La città di Reggio Calabria ospiterà infatti un importante incontro focalizzato sui temi del benessere, dell’architettura terapeutica e della progettazione consapevole. L’appuntamento sarà anche l’occasione ideale per presentare ufficialmente l’ultimo libro dell’Architetto Fanara “L’INCONSCIO ABITA LO SPAZIO. Come i luoghi in cui viviamo ci curano e ci raccontano”.

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L’evento rappresenterà un momento di crescita, confronto e ispirazione aperto alla cittadinanza, ai professionisti del settore e ai caregiver, uniti per costruire insieme nuovi percorsi di accoglienza, supporto e speranza.