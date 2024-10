Basket, Dierre lavora e cresce: ecco il report dal Palalberti di Barcellona

Dierre lavora e cresce: ecco il report dal Palalberti di Barcellona Innanzitutto, ci preme ringraziare la società Barcellona 4.0. per la splendida accoglienza. Non vediamo l’ora di poter ricambiare alle nostra latitudini. Una bellissima manifestazione di fratellanza, amicizia e sportività. Veniamo al match: cresce il gruppo di Coach Cotroneo e lo fa, a cospetto della grande organizzazione e fisicità dei locali, team che parteciperà al campionato di B Interregionale. Rispetto alla gara contro Castanea, però, l’approccio bianco-blu è sontuoso.

Inizio sul pezzo ed allungo fino a vincere il quarto. Nel secondo periodo, il team di Coach Biondo prende totalmente le redini della sfida. Tanti rimbalzi offensivi, secondi tiri e percussioni sull’asse Tyrtyshnyk- Frizzarin. 25 a 8 con la Dierre che, dopo un giro a vuoto riprenderà il proprio cammino nel terzo e quarto quarto, tenendo botta. In crescita Railans contro la fisicità dei lunghi avversari. Molto bene Edoardo Angius, ex di turno, accolto in maniera significativa dalla sua ex dirigenza. Crescono Vukosavljevic e La Mastra ma, in linea di massima, i segnali sono più che incoraggianti. Questi i parziali. (15-18,25-8,17-11,16-22). Il tour precampionato del team del Presidente Roberto Filianoti passerà dal primo derby della stagione. Lo scrimmage di Venerdì 13 settembre alle ore 17.30 nella nostra nuova casa sportiva, il Palacalafiore contro la Pallacanestro Viola, team, così come i precedenti avversari della pre-season, Castanea e Barcellona militante in Serie B Interregionale.