Basket: la Dierre con carattere, ma cede nel finale

Disco rosso in trasferta per la Dierre. I bianco-blu subiscono il fattore campo di Torrenova, e nonostante una bella rimonta ad inizio quarto periodo.

Serata complicata per i reggini. Terza sconfitta consecutiva ed un segnale che dovrà essere importante in settimana per rialzarsi e riprendere il cammino all’interno di una stagione nel complesso davvero positiva.

Partenza concreta per i ragazzi di Coach Cotroneo.

Subito tripla di Laganà e tanti canestri a testa per Barrile e Railans per il 6 a 15 iniziale.

Si accende Bakir Samarzic per i locali e la sfida, ritorna improvvisamente in equilibrio.

Il primo periodo termina 18 a 22. Sin dal primo quarto, Railans, condottiero dei suoi, sin dal primo quarto è limitato dai falli.

Equilibrio che continua anche nel secondo periodo. Pareggio e sorpasso Nova passa dalle mani di Lazar Vuijc, tutto ai liberi(25-24). Elia Sidoti sale in cattedra: sua la tripla del 36 a 29.

Il secondo quarto termina 39 a 34.

Vujic è protagonista, invece, dei canestri che portano i locali sul massimo vantaggio (51-40) nel terzo periodo. Il terzo periodo termina 54 a 49.

Tutto finito? Non ditelo alla Dierre. Inizia la rimonta. Fortunato Barrile realizza i liberi che impattano sul 54 pari. Railans il personale del vantaggio, seguito da una tripla di Vanni La Mastra.

Nova non molla e sorpassa ancora con Carlo Stella (62-61).

La Dierre non riesce a combattere fino alla fine: Il mini allungo finale dei locali è vincente.

Termina 67 a 61. Doppie per Railans,Ripepi e Barrile per gli ospiti, Samarziz,Sidoti e Carlo Stella per i locali.

Il tabellino

Nova-Dierre 67-61

(18-22,21-12,15-15,13-12)

Nova:Carlo Stella 14,Albana,Triolo 7,Paez,Charumbira,Samardzic 16,Vujic 8,SIdoti 15,Colica 5,Fontana 2. All Pizzuto

Dierre:Railans 18,Vukosavljievic 3,La Matra 6,Alescio,Idone,Fazzari 3,Angius 4,Laganà 3,Ripepi 12,Barrile 12.All Cotroneo Ass Marcianò

ArbitriGaspare Barbera di Trapani e Nicolò Campanella di Monreale(Pa).