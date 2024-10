Dierre Basket: appuntamento al Palacalafiore, si punta al tris

Voglia di tris per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Con ingresso gratuito, i reggini, dopo aver battuto nella prima di campionato il Nova Basket, riscattatosi immediatamente dopo contro Gela e il bravo Giarre, cercano la terza vittoria in campionato.

Un’altra matricola sarà ospite del Palacalafiore: Reggio Calabria sfida il Siracusa.

Morale alto e forma ottimale

Morale alto e stato di forma ottimo per i reggini. Il giovane Alescio, in campo a Giarre, sta prendendo sempre più confidenza con compagni e campionato. Il gruppo, giorno dopo giorno, si allena con grande intensità e competitività.

All’interno del format Tv, “Tiro da 4”, in onda su Reggiotv, il bravo Barrile ha fatto il punto:

“Il campionato è lungo. Nella passata stagione abbiamo iniziato con tante sconfitte per poi riscattarci raggiungendo il PlayOff. È un girone un po’ più complicato dell’anno scorso. Vedo tanta gioventù ed esuberanza. Il girone di andata, a mio avviso, sarà un girone di analisi per poi fare i ‘conti’ a partire dal girone di ritorno. Non ho dubbi che i team blasonati abbiano tutto il potenziale per andare fino in fondo”.

L’avversario: Siracusa

L’avversario è il Siracusa, team allenato da una vecchia conoscenza del basket calabrese, Peppe Bonaiuto. Una sconfitta all’esordio sul campo del Palermo e una vittoria, in casa (76-60), contro Gravina.

Giocatori da tenere d’occhio:

Aronne Alescio , bomber

, bomber Matheus Montanari

Simone Carpinteri

Samuele Amenta

La gara verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 18.20 su RAC, il portale del Basket calabrese, e in condivisione sulla official page della Dierre con telecronaca di Giovanni.

Arbitrano i signori Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea (Ct) e Fabrizio La Spina di Giarre (Ct).