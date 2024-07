Basket: la Dierre conferma in blocco lo staff dirigenziale

La società cara al Presidente Filianoti, dopo aver comunicato la new entry Roberto Priolo, pedina che si sta occupando con cura delle iniziative legate al settore giovanile ed al Minibasket conferma quattro importanti pilastri.

Gianpiero Corlito, Peppe Murano, Angelo Fazzari ed il Dottor Giancarmine Giovannella rispondono presente alla chiamata biancoblu.

Corlito è il confermatissimo Direttore generale del Club. Palermitano d’origine e reggino d’adozione.

Figlio cestistico della grande Viola con la quale si è formato cestisticamente ed umanamente.

Ha fatto parte di uno dei roster più forti di sempre del basket italiano: la storica Panasonic Viola del Presidente Scambia stagione 1992/93 allenandosi con grandi campioni come Alessandro Santoro, Alexander Volkov, Dean Garrett, Roberto Bullara, Donato Avenia ed Hugo Sconochini sotto la guida di un mostro sacro del basket mondiale come Carlo Recalcati.

Tra i novanta ed il nuovo millennio la sua carriera è stata significativa.

Tantissime esperienze in tutta Italia ed una carriera che è stata fattiva ed importante negli anni di Reggio Calabria, sponda Audax sul finire della sua lunga ed intensa carriera dove ha vestito i gradi di Capitano, una vera e propria guida per i compagni di squadra.

Murano ha confermato in pieno il proprio background nella passata stagione. Carriera dirigenziale lunga ed appassionata: Nato nel basket di Gioia Tauro dove, con cura ed organizzazione ha visto crescere prima il Basket Gioia Tauro e successivamente la Gioiese, fino ad un passo dalla Serie B. Ha lavorato anche nel Calcio, con le medesime mansioni sempre ai piedi del fiume Petrace con i viola del Calcio. Tantissima “Viola” nel suo cammino cestistico unito a grandi soddisfazioni e voli, permanenze e crescita in Serie A. La vera rivelazione in positivo della passata stagione: imprescindibile e concreto.

Fazzari, ha convinto.

Una parola solamente: affidabile.

Mai una parola fuori posto, abile nel “Problem-solving”, con grande passione e conoscenza del basket.

Figura importante che, grazie alla sua antecedente esperienza in città, con i colori della Vis, ha dimostrato prontezza, concretezza e disponibilità a servizio della Dierre.

Dulcis infundo il medico sociale: Giancarmine Giovannella, oltre a capacità professionali di spessore ha dimostrato di essere, allo stesso tempo, un dirigente aggiunto importante.

Appassionato, voglioso di vedere volare la Dierre che, con questi uomini è più che in buone mani.