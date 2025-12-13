Basket: la Dierre contro Cocuzza per proseguire la marcia

Guai a dare qualsiasi cosa per scontata. La Dierre capolista vuole continuare a vincere, accumulare più punti possibili in vista della seconda fase e sigillare il primo posto.

Gara da vincere, senza se e senza ma, alle ore 19 di sabato 13 dicembre 2025 al Palacalafiore.

Il team di Coach Inguaggiato ha salutato Douglas Marini in sede di mercato e, con altissime probabilità non potrà schierare il faro del gruppo, il Capitano Giacomo Scortica, giocatore indispensabile per lo scacchiere di Coach Francesco Inguaggiato.

A Reggio Calabria, arriva il Cocuzza. Società storica, costruita per far bene ma, team che finora ha raccolto pochissimo. Una sola vittoria.

Non c’è più Coach Baldaro dimissionario, al suo posto Coach Scilipoti. Tantissimo passa dalle giocate dell’ex Mladen Dmitrovic.

Attenti alla fisicità dell’ex Messina,Mazzullo,idem del veterano Cristiano Scimone.

La Dierre dovrà stringere i denti e provare a fare, ancora una volta risultato, provando a conquistare la quarta vittoria in sequenza.

Cocuzza è più viva che mai, e la sconfitta, solamente all’overtime contro la quotata Nova ne è l’esempio.

Arbitrano Antonio Caputo di Lamezia Terme ed Andrea Staropoli di Sellia Marina.

Classica diretta sul media partner bianco-blu Rac, con telecronaca di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre.