Basket, FIP: nuovo incontro formativo con Giordano Consolini

Il Comitato Regionale Calabria Fip Calabra non si ferma e comunica un nuovo ed importante incontro formativo.

Nell’ottica di diffondere la pallacanestro in Calabria e non solo il motore organizzativo federale ha previsto, tramite la piattaforma video (con ZOOM), un incontro formativo con il coach Giordano Consolini che verrà trasmesso in diretta Facebook sul giornale online Reggioacanestro.it e sulla pagina istituzionale Fip Calabria.

L’appuntamento, che avrà come argomento “Collaborazioni offensive senza utilizzo dei blocchi, per settore giovanile”, è fissato per domenica 10 maggio 2020 alle ore 16.

I tesserati che volessero partecipare in diretta sono invitati a confermare la propria adesione tramite mail all’indirizzo presidente@calabria.fip.it entro Venerdì 08 Maggio 2020.

Dunque, dopo l’appuntamento della scorsa settimana con il tecnico della Nazionale Femminile Andrea Capobianco,la Fip Calabria si prepara ad accogliere Giordano Consolini, allenatore della Virtus Bologna Under16.

Coach Consolini è uno dei massimi esperti di pallacanestro giovanile d’Italia e vanta una lunga carriera di successo. Nato a Bologna nel 1954, Consolini lega il proprio percorso nel basket principalmente ai colori della Virtus. Dal 1983/84 al 1990/91, dal 1997 fino al 2003 e dal 2005 al 2015 lavora nel settore giovanile delle V nere, occupando spesso anche il ruolo di Responsabile. In Virtus svolge anche il ruolo di capo allenatore della squadra senior nelle stagioni 2001-02 e 2004-5, mentre dal 1997 al 2003 è il vice-allenatore di Ettore Messina. Con coach Messina condivide anche l’esperienza del torneo preolimpico del 2016 alla guida della nazionale italiana.

Negli anni ’90 coach Consolini fu protagonista anche di una parentesi alla Pallacanestro Reggiana, dove occupò i ruoli di Responsabile del settore giovanile, di assistente alla prima squadra e di head-coach in serie A2 dal 1995 al 1997.